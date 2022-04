Crecen los rumores de salida de Robert Lewandowski, del Bayern Múnich: los caminos conducen a España

Robert Lewandowski es uno de los protagonistas del mercado de fichajes en el fútbol de Europa, ante la posibilidad latente de no renovar su contrato con Bayern Múnich y el interés que despierta entre clubes poderosos del mundo.

Y en ese orden de ideas, este miércoles se viene hablando de una reunión entre el representante del jugador polaco y los dirigentes del Bayern, en la que van a informar la intención de marcharse.

Publicidad

Es ahí donde crece el rumor fuerte e insistente que relaciona a Lewandowski con Barcelona, de España.

"Después de que el presidente 'azulgrana', Joan Laporta, admitiera la semana pasada a unos aficionados que el delantero del Bayern "es quien más posibilidades tiene de venir", el agente de Lewandowski, Pini Zahavi, amigo íntimo de Laporta, se ha puesto al mando de la operación para intermediar entre los dos clubs y conseguir que el polaco acabe vistiendo de azulgrana", informó 'Mundo Deportivo'.

Publicidad

Además, se agregó que "Bild también detalla que la relación entre Lewandowski y el actual técnico del Bayern, Julian Nagelsmann, no es la mejor. El delantero polaco cree que el actual sistema no le beneficia porque no le da suficientes ocasiones de gol".

De esa forma, en las próximas semanas se podrían tener noticias relacionadas con el futuro de Robert Lewandowski, uno de los goleadores de casta a nivel mundial.

Publicidad

¿Qué pasa con Robert Lewandowski en Bayern Múnich?

El delantero polaco, de 33 años, tiene contrato con Bayern Múnich hasta junio de 2023 y la intención de los directivos del club alemán es que renueve. Sin embargo, el atacante tendría otros planes, en busca de nuevos retos a nivel deportivo.