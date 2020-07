En el Milán de Italia en las últimas fechas se ha destacado de manera especial el sueco Zlatan Ibrahimovic, quien siempre se ha caracterizado por polémicos comentarios y la construcción de mensajes en los que deja en evidencia su confianza, fe y alta autoestima.

Este sábado, en los medios europeos como 'Mundo Deportivo' se destacó un mensaje del atacante, en el que nuevamente se mostró confiado en sus condiciones físicas y futbolística, pese a estar cerca de cumplir los 39 años.

Se confirmó la lesión de Kylian Mbappé: tiene esguince de tobillo y es duda para la Champions

"¿Crees que estoy acabado? ¡Soy Zlatan Ibrahimovic y solo estoy calentando!”, indicó en primera instancia.

Y siguió con su mensaje y agregó que “la gente cree que estoy terminado. Mi carrera lo hará pronto. Pero no me conocen, he tenido que luchar toda mi vida. Nadie creyó en mí, así que tuve que creer en mí mismo. Algunos querían cortarme, pero me hacían más fuerte. Otros querían aprovecharse de mí, pero me hicieron más inteligente. ¿Y ahora piensan que se acabó? Para todos vosotros, solo tengo una cosa que deciros: no soy como vosotros, porque no sois Zlatan".

Aún no es claro que 'Ibra' siga una temporada más en el Milan o tome la decisión de ir al Hammarby de su país y cerrar su carrera deportiva.

