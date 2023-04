Cristian Nazarit, del fútbol profesional a estar consagrado a las pesas y las máquinas

Cristian Nazarit ya no madruga para calzarse los guayos y vestirse de cortos, la que fue su rutina diaria por una década de su vida. Ahora las madrugadas en Cali, donde se encuentra radicado junto a su familia, son para cumplir sagradamente con la cita en el gimnasio, la actividad física a la que le dedica gran parte de su tiempo de lunes a sábado, junto a Vanessa Ortiz, su señora.

Cuando decidió retirarse del fútbol profesional, con el alejamiento de los exigentes entrenamientos comenzó a ver que su apariencia física cambió. De ahí, la decisión de volver a ejercitarse con juicio, sin pausa hasta convertirse en un consagrado del 'gym', como el mismo lo dice.

"Básicamente, después de que terminé de jugar fútbol estaba empezando a verme mucho con sobrepeso y ahí ya decidí junto con mi esposa a ir al gimnasio, ya que ella tenía más experiencia en esto. De a poco empecé, pues como todo, aprendiendo cositas que de pronto uno en el fútbol no sabía", contó en charla con Gol Caracol el nacido en Villa Rica y de 32 años.

El otrora delantero que se hizo conocer por su potencia y presencia en el área rival, en las selecciones Colombia Sub-17 y Sub-20 en los Sudamericanos de Ecuador 2007 y Venezuela 2009, encontró cambios en la forma en que se preparaba antes para patear un balón y ahora cuando su motivación inicial es por salud y por preservar su imagen personal.



"El fútbol y el gimnasio son temas distintos. Entonces empecé pues a cogerle el gusto y ahora gracias a Dios, pues ya se ha convertido en una pasión", agregó Nazarit, quien jugó en clubes de nuestro país, Estados Unidos, Japón y Catar.

Al ver la cuenta de Instagram del caucano, solamente se ven imágenes entre pesas y máquinas, haciendo esfuerzo máximo y levantando los buenos kilos. Incluso, Cristian no descarta pensar en profesionalizarse en dicha actividad.

"Ahora lo hago básicamente por mantenerme en forma, pero en algún momento sí me gustaría poder hacerlo de una manera más profesional. Vamos a ver, qué va pasando ahora en este nuevo camino. Lo único es que entreno ahora muchísimo más que antes", reconoció Cristian Nazarit.

En este proceso que acumula ya un tiempo prudencial no han faltado los comentarios y las bromas de algunos de los que fueron sus compañeros de camerino en el pasado. "Ey, 'negro' estas muy grande, me dicen algunos amigos que jugaron al fútbol. Siempre es todo con buen humor, me comentan cositas ahí. Algunos contentos, pues de verme en esa nueva faceta en la que estoy ahora", comentó en medio de risas.

Más allá de su presente, Cristian Nazarit no reniega del fútbol, del que le quedaron experiencias, recuerdos maravillosos y hasta el conocimiento de otras culturas lejanas de nuestro país.

"Pienso que el fútbol fue una parte demasiado importante en mi vida. Gracias al fútbol, uno pudo conocer muchísimas cosas de la vida. Salir del pueblo de donde es uno, conocer muchísima gente, tener muchas amistades, adquirir un estilo de vida diferente. El fútbol sí significó demasiado para mi. Tengo los mejores recuerdos, tanto aquí en Colombia, como en los demás países donde tuve la posibilidad de jugar", cerró Nazarit.