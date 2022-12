Cristiano: “Debo tener siete u ocho Balones de Oro para estar por encima de Messi”

El jugador de la Juventus, de Italia, dijo que no son amigos con el argentino, pero han compartido el mismo escenario durante años y lo ha hecho mejor futbolista.

Cristiano Ronaldo dijo en entrevista a la cadena británica ‘ITV’ que se considera “el número uno” del mundo, pero debe tener “siete u ocho Balones de Oro para estar por encima de Messi” y que haya una opinión unánime.

Publicidad

“Messi está en la historia del fútbol, pero creo que debo tener seis, siete u ocho Balones de Oro para estar por encima de él. Me encantaría ganar más y creo que lo merezco”, dijo.

El jugador de la Juventus, de Italia, insistió en que su relación con el argentino del Barcelona no es de amistad.

¡Neymar, bastante generoso! La millonaria cifra que le da mensualmente a cinco amigos

“No somos amigos, pero hemos compartido este escenario durante 15 años. Sé que él me ha apretado para ser un mejor jugador y que yo he hecho lo mismo con él”, dijo.

Publicidad

“Estoy seguro de que estoy en la historia del fútbol por lo que he hecho y lo que sigo haciendo, pero como uno de los mejores, para mí el número uno. Si para algunos aficionados el número uno es otro y yo, el segundo, no me importa”, agrego.

Por último, el ex Real Madrid aseguró que el éxito es su mayor motivación para siempre dar al máximo en sus equipos.

Publicidad

“Soy adicto al éxito y no creo que sea algo malo, creo que es bueno porque motiva. Si tú no estás motivado, es mejor parar. Estoy obsesionado con ganar. Los números no mienten”, concluyó.