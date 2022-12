Cristiano Ronaldo: “Cuánto ha gastado el Barcelona en cinco años y no ha ganado la Champions”

El delantero de Juventus habló, entre otras cosas, sobre la actualidad del equipo culé. Destacó que se ha armado bien para la próxima temporada, pero remarcó también que ya lo ha hecho antes y, ni así, se ha hecho con el torneo europeo.

Este martes, Cristiano Ronaldo concedió una entrevista al diario español 'Marca' en la que habló sin 'pelos en la lengua' relacionados a su presente deportivo, el de otros equipos, así como de su trayectoria en Real Madrid, donde jugó nueve años.

Sobre el equipo culé, contra el que compitió al máximo nivel en la Liga de España, primero tuvo palabras de elogio por los refuerzos que ha traído. “Lo veo otra vez muy fuerte. Se ha reforzado muy bien con De Jong, Griezmann , como el año pasado con Coutinho, Dembelé (...) Siempre es uno de los mejores equipos del mundo", dijo el astro portugués.

Sin embargo, también puso al Barcelona como ejemplo de que tener una plantilla de lujo no es suficiente para ganar la Champions League. "Una competición como la Champions sólo la gana uno. Te pongo el ejemplo del Barcelona: cuánto dinero ha invertido los últimos cinco años en jugadores y no ha ganado la Champions. No es así como funciona", sentenció el delantero.

Asimismo, se sinceró sobre el motivo por el que dejó Real Madrid: “Necesitaba una motivación extra en mi carrera después de ganar lo que gané en el Madrid. Necesitaba un cambio para poder expresar mi fútbol porque creo que todavía tengo mucho que ofrecer", afirmó.

Por último, habló sobre el 'crack' brasileño Neymar, y hasta se aventuró a hablar de lo que cree que pasará con el futuro del jugador. “Pienso que se va a quedar en París y si no es así, que busque donde sea feliz y donde pueda expresar su fútbol que es mucho, que no tenga lesiones, que le está pasando mucho y le tiene que preocupar", cerró el cinco veces campeón de Europa.

