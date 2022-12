Cristiano Ronaldo dejaría el Real Madrid después del Mundial, afirman desde Portugal

El astro del Madrid, expuso públicamente sus dudas sobre su futuro en la reciente final de la Champions League contra Liverpool.

Cristiano Ronaldo dejará el Real Madrid este verano, descontento por lo que considera el "incumplimiento de promesas" por parte del presidente del club, Florentino Pérez, aseguró este jueves el diario deportivo luso 'Record'.

El rotativo, que dedica su portada al astro y titula un rotundo "Ronaldo va a salir del Real", explica que, tras haber conquistado la Champions en la temporada 2016/17 ante la Juventus, Pérez le prometió al delantero una renovación de contrato que incluiría un sustancial aumento de salario.

Cristiano pasaría, según este acuerdo, de 23,6 millones a 37 millones de euros anuales netos, "colocándose a la altura de los valores recibidos por Messi y Neymar", pero dicho pacto jamás se concretó.

Este sería el origen del descontento de Ronaldo, quien ha tratado de negociar a través de su agente, Jorge Mendes, sin conseguir resultados hasta el momento, sostiene Record.

A esta situación se une una presunta "falta de reconocimiento" al delantero por parte del presidente del Madrid, con quien, agrega el diario, el portugués no mantiene la mejor de las relaciones.

Cristiano, de 33 años, sería objeto de interés por parte del PSG, la Juventus, Milan, Inter, Roma o incluso el Manchester United, ahora dirigido por José Mourinho, completa 'Record'.

"Fue muy bonito estar en el Real Madrid, en los próximos días yo hablaré", señaló Cristiano sobre el césped, mientras sus compañeros celebraban el triunfo en la final de la Champions.

Posteriormente, agregó: "No puedo asegurar que vaya a seguir en el Real Madrid, pero no es el momento porque el Madrid ha hecho historia, pero no me voy a esconder. Es muy difícil estar mejor que en el Madrid porque es el mejor club del mundo, pero la vida no es solo gloria", añadió.

Actualmente, el jugador se encuentra concentrado con la selección portuguesa, con la que participará en el Mundial de Rusia y con la que hoy se enfrenta al combinado de Argelia en un partido amistoso.

