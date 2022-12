Cristiano Ronaldo, el favorito en la votación de Falcao García y Carlos Queiroz en los The Best Luego de la gala de este lunes, en Milán, Italia, y en la que Lionel Messi se quedó con el título The Best al jugador más destacado del año, la FIFA reveló uno a uno por quién votó capitán, seleccionador y un periodista de los países afiliados al ent