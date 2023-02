Cristiano Ronaldo, en boca de Martin Odegaard: contó cómo era CR7 como compañero en Real Madrid

El sueño de muchos futbolistas alrededor del mundo, como lo han expresado abiertamente, es compartir junto a grandes jugadores, como el caso de Cristiano Ronaldo . Pocos han tenido ese privilegio, de tener a su lado a uno de los mejores de la historia. Y es que, en esos casos, no queda más remedio que escuchar, observar, aprender y potenciarse junto a él.

Por eso, varios son los hombres que han hablado al respecto. En esta oportunidad y viajando en el tiempo, ya que se fue unos cuantos años atrás, fue el turno de Martin Odegaard, actual capitán, referente y figura del Arsenal, líder de Premier League. En una entrevista, no tuvo problema en recordar la relación que llegó a tener con 'CR7', siendo compañeros.

Recordemos que el noruego, quien ya tiene 24 años (nació el 17 de diciembre de 1998), hizo parte de la plantilla del Real Madrid durante un largo tiempo. Su llegada se dio en 2014; de inmediato, fue a parar al Real Madrid Castilla, para sumar minutos, conocer más de este entorno y familiarizarse con el mundo 'merengue', estando en la filial hasta 2016.

En esa temporada, precisamente para la 2016-17, asciende al primer equipo, codeándose con los mejores del club. Fue en ese preciso momento que tuvo la posibilidad de estar en el vestuario con Cristiano Ronaldo . Razón por la que si bien ese paso fue corto, debido a que Martin Odegaard se fue cedido al Sportclub Heerenveen, alcanzaron a vivir par de cosas.

El volante noruego, en una extens entrevista con 'The Players Tribune', donde habló de varios temas y 'sin filtro', dijo que hubo tres jugadores que, cuando llegó, le ayudaron más que nadie porque hablaban inglés: "Luka Modric, Toni Kroos y Cristiano Ronaldo, me cuidaron mucho al principio y fueron muy amables para que me acomplara y demás", afirmó.

Pero no fue lo único que dijo. Allí, también expresó que "me dieron consejos y me ayudaron mucho. Pero, sinceramente, no creo que ninguno de ellos estuviera particularmente preocupado porque un noruego de 16 años tomara su lugar en el equipo". Para ese entonces, el mediocampista recién estaba dando sus primeros pasos, eso sí de manera agigantada.

Esa fue la única temporada en la que ambos estuvieron juntos en el equipo principal del Real Madrid. Luego, el noruego se fue al Vitesse Arnhem, pasó por la Real Sociedad y para la 2020-21 regresó a la 'casa blanca', pero ya Cristiano Ronaldo no estaba y se encontraba en la Juventus. Desde entonces, 2020-21, Odegaard fichó con Arsenal, su lugar en el mundo.