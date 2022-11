Cristiano Ronaldo ignoró a su excompañero Gary Neville, tras dura crítica

'Vuelve y juega' con Cristiano Ronaldo y un exjugador de la Premier League, que al ser crítico con el astro portugués, este último le hizo un desplante en vivo el fin de semana pasado. Al igual que con ex jugador del Liverpool Jamie Carragher, esta vez la otra parte involucrada fue el excompañero de Ronaldo en el United, el defensor retirado Gary Neville.

El motivo del desaire del astro del United con el inglés se dio porque Neville tuvo una fuerte crítica, luego de las actitudes del 'comandante' en las últimas semanas, más precisamente cuando se lo vio abandonar el banco de suplentes, en el encuentro de su equipo frente al Tottenham, visiblemente molesto y con el agravante de que el partido no había terminado. Frente a esta actitud que cayó muy mal en Inglaterra, Gary señaló al goleador, asegurando que lo mejor era que él y el United tomarán "distintos caminos".

Por supuesto, las fuertes palabras del exjugador inglés, con quién Cristiano Ronaldo compartió vestuario en su primera etapa con la camiseta de los 'red devils' no cayó nada bien en el 'luso'. Por esto, como es habitual, en la previa del duelo frente al West Ham del fin de semana pasado, Ronaldo fue a saludar a los comentaristas de 'Sky Sports', excompañeros suyos, pero ni siquiera determinó a Neville, que se encontraba allí.

Frente al desplante, los compañeros de Neville, Kealan Hughes, Micah Richards y Roy Keane, le preguntaron al ex lateral británico sobre lo que acaba de pasar a lo cual, él no se quedó callado y volvió a 'disparar' contra Ronaldo: “Él está viendo todo... Creo que si tuviera 570 millones de seguidores en Instagram, no me molestaría Gary Neville”.

Luego de la polémica discusión entre los excompañeros del conjunto de Old Trafford, otro ex 'red devil', el defensor Rio Ferdinand hizo una "broma" sobre la situación: 'Cristiano no va a atender esa llamada', dijo el ex zaguero central, refiriéndose a la posible ruptura de la relación entre 'CR7' y Gary Neville.

Sin embargo, este no es el primer incidente que ocurre con el astro portugués y un exjugador de la Premier League, pues, en el mes de septiembre, la 'pelea' tuvo como protagonistas al exjugador del Liverpool Jamie Carragher y a Cristiano Ronaldo, por la misma razón que con Neville, una critica hacia el 'performance' del ex Real Madrid, al inicio de temporada.

En aquella ocasión, volvió a suceder lo mismo que este fin de semana: Ronaldo saludó a Roy Keane y a Gary Neville, pero le negó cualquier tipo de interacción a Carragher.