Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Virgil Van Dijk, finalistas al premio FIFA "The Best" La FIFA confirmó este lunes que el portugués Cristiano Ronaldo, el argentino Leo Messi y el holandés Virgil Van Dijk son los tres finalistas al premio "The Best", que se entregará el próximo día 23 en el teatro La Scala de Milán.