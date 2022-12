Cristiano Ronaldo los eligió: los mejores 26 goles que ha marcado, según el portugués

El futbolista de la Juventus, de Italia, publicó en sus redes un compilado con sus mejores anotaciones, vistiendo las camisetas de Sporting, Manchester United, Real Madrid, la Selección de Portugal y el equipo de Turín.

Cristiano Ronaldo alcanzó el pasado lunes la impresionante cifra de 700 goles como futbolista profesional, luego de marcar un tanto de pena máxima en el 2-1 de Portugal sobre Ucrania.

Así, el portugués publicó un video en su cuenta de Instagram en el que eligió los mejores 26 goles que ha marcado hasta el momento en su carrera.

En el video se aprecia sus comienzos con el Sporting, su consolidación en el Manchester United, su exitoso paso por el Real Madrid, con el que marcó una época, sus recientes presentaciones con Juventus y su participación con Portugal.

“Orgulloso de marcar el gol 700 de mi carrera. Me gustaría compartir con todos aquellos que me ayudaron a alcanzar esta marca. Hoy no obtuvimos el resultado que queríamos, pero juntos calificaremos para Euro2020”, escribió el jugador de la Juventus.

Ahora, el objetivo más inmediato de Cristiano Ronaldo es conseguir la Champions League con el equipo de Turín, al que se le ha negado en las últimas ediciones que ha disputado.

