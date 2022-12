“Cristiano Ronaldo me invitó a ir al gimnasio a las once de la noche y supe que no es alguien normal” “Cristiano Ronaldo me invitó a ir al gimnasio a las once de la noche y super que no es alguien normal”. ​​​​​​​Mehdi Benatia, quien compartió en la Juventus con el astro portugués, contó una anécdota que le dejó su paso por el equipo italiano.