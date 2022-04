“Cristiano Ronaldo no me cae bien, no me gusta como persona, se cree que es Dios”

Cristiano Ronaldo está envuelto en una polémica en Inglaterra luego de tirarle el celular a un hincha del Everton, el sábado, tras la derrota 1-0 del Manchester United.

Luego de eso, el astro portugués viene recibiendo críticas en los recientes días por su actitud y hasta exjugadores han salido a opinar.

“Siempre lo he dicho, no me cae bien. Se cree que es Dios y que puede hacer lo que quiera. Eso no quiere decir que no sea uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, pero como persona no me gusta”, afirmó el español José Enrique.

Cabe recordar que Cristiano Ronaldo pidió disculpas por su actitud y de paso afirmó que quiere invitar al hincha a un partido en Old Trafford.

Sin embargo, la policía inglesa y hasta el mismo Manchester United abrieron investigaciones por lo ocurrido.

A eso se suma que la madre del hincha afectado afirmó que el niño autista quedó en ‘shock’ luego de que Cristiano Ronaldo le tirara el celular al piso.