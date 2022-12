No, gracias.

Cristiano Ronaldo no se mueve de Portugal, a pesar de la autorización de poder volver a entrenar Cristiano Ronaldo no se mueve de Portugal, a pesar de la autorización de poder volver a entrenar. ​​​​​​​Este lunes, los medios italianos afirman que el astro luso seguirá en Madeira, junto a su familia, y aún no regresará a los trabajos con Juventus