Cristiano Ronaldo: "no soy un príncipe azul, pero me miro al espejo y me gusta lo que veo"

El astro portugués del Real Madrid hizo la curiosa declaración en una entrevista a un famoso youtuber brasileño. Además del plano personal, también se refirió a las aspiraciones de Portugal en el Mundial de Rusia 2018.

"No voy a decir que soy un Príncipe Azul, pero, me miro al espejo y me gusta lo que veo, me gusta mucho. Hay que tener autoestima. Uno tiene que gustar de sí mismo. Tienes que darte valor".

Esas fueron las palabras de Cristiano Ronaldo, en un aparte de una amplia nota que le concedió a youtuber brasileño Fred, cuando le preguntó por su orgullo personal.

En el plano futbolístico, CR7 dio sus candidatos al título en Rusia 2018. Así comentó que "no somos favoritos. Tenemos que ser honestos, tener humildad, entender que teóricamente hay equipo con más nombre como Brasil, España, Alemania, la propia Argentina".

Para finalizar, Cristiano indicó que "sinceramente, creo que no tengo más sueños por conquistar. Todo lo que soñé lo alcancé en el fútbol".