Cristiano Ronaldo y su promesa sin cumplir: "Si Messi gana el 'Balón de Oro' en 2019, me retiro"

Previo al inicio de la Copa del Mundo de Qatar 2022 , donde Cristiano Ronaldo hace parte de los 26 convocados de la Selección de Portugal, han salido a la luz algunos detalles sobre la biografía del jugador del Manchester United, del periodista Thierry Marchand.

Muy cerca de ser publicado, se han relevado algunos fragmentos del libro sobre la vida del astro portugués, donde el que más se destaca, es la promesa incumplida que realizó públicamente, previo a la entrega del reconocimiento individual con mayor importancia a nivel mundial, el 'Balón de Oro'.

Publicidad

El medio francés, ‘L’Équipe’, publicó un par de líneas de la biografía original, de los cuales destacó el pasaje, donde se encuentra el testimonio de Cristiano Ronaldo en el que afirma que dejaría el fútbol si Lionel Messi se quedaba con el 'Balón de Oro' en el 2019.

“Es fácil permanecer en tu burbuja cuando tienes éxito. Me arriesgué viniendo a Turín. Cambié de club, de campeonato, de cultura futbolística, me arriesgué y fue ese riesgo el que, estoy seguro, hizo que no ganara el Balón de Oro en 2018. Si Messi gana el 'Balón de Oro' este año, me voy del fútbol”, afirmó ‘el Bicho’.

Cabe resaltar que en 2019 el ganador del premio, otorgado por la revista ‘France Football’, fue el argentino Lionel Andrés Messi Cuccittini, sumando a su cuenta personal el sexto galardon a mejor jugador del mundo y rompiendo la igualdad a cinco, que llevaba con el ‘luso’.

En aquella oportunidad, el portugués quedó dentro del top 3, pero no le alcanzó para igualar en puntos al astro argentino, que estuvo seguido por el central neerlandés del Liverpool: 1. Lionel Messi (FC Barcelona) con 686 puntos, 2. Virgil van Dijk (Liverpool) con 679 puntos, 3. Cristiano Ronaldo (Juventus de Turín) con 476 puntos.

Publicidad

En la ceremonia del premio, no asistió el máximo goleador de la Champions League, que, a tres años de la promesa, todavía no ha cumplido con su retiro del fútbol, pues, actualmente es jugador del Manchester United y disputará, posiblemente la última, Copa del Mundo con la Selección de Portugal.

La promesa incumplida

Publicidad

Desde aquella promesa, Cristiano Ronaldo se ha mantenido activo en el fútbol profesional, regresando a su vez, al equipo con el que consiguió su reconocimiento, primer 'Balón de Oro' y Champions League, al mando de Alex Ferguson, quien días atrás, le entregó una placa de plata al portugués en el Old Trafford, previo al encuentro frente a Newcastle United por Premier League, por la consecución de los 700 goles a nivel clubes.