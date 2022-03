Cristiano Ronaldo y su sentido mensaje luego de convertirse en goleador histórico del fútbol mundial

Cristiano Ronaldo publicó un mensaje en su cuenta de Instagram tras llegar a su gol 806 y convertirse en el goleador histórico del fútbol en el mundo. Este logro como profesional lo consiguió, luego de que convirtió un triplete el pasado sábado en la victoria del Manchester United 3-2 frente al Tottenham, por la Premier League.

Publicidad



“Orgulloso de superar un desafío más al convertirme en el Máximo Goleador de Clubes del Mundo, solo 6 meses después de convertirme en el Máximo Goleador Internacional del Mundo. ¡Nada más que respeto por Romario, uno de los mejores delanteros de todos los tiempos! Gracias a todos los jugadores con los que me he cruzado a lo largo de mi carrera, gracias a todos los clubes a los que representé, gracias a toda mi afición y, sobre todo, gracias a mi maravillosa familia. No podría haberlo hecho ustedes”, comentó el jugador portugués.

¿Cuántos goles ha marcado Cristiano Ronaldo en cada uno de los clubes en los que ha jugado?

Recordemos que Cristiano Ronaldo ha marcado a lo largo de su carrera 5 goles con el Sporting de Portugal; 135 con el Manchester United; 450 con el Real Madrid; 101 con el Juventus de Turín; y 115 con la selección portuguesa.

Publicidad

Así mismo, ‘CR7’ también se coloca como el cuarto máximo goleador del Manchester United en Premier League, empatado a 95 goles con Ruud Van Nistelrooy y solo por detrás de Paul Scholes (107), Ryan Giggs (109) y Wayne Rooney (183).