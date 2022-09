Cristiano Ronaldo y un gesto que ha dado para la polémica: no gustó para nada lo que hizo

Batacazo en la Liga de Naciones. Luego de que Países Bajos, Croacia e Italia se hubieran hecho con un cupo para el 'Final Four', de la Liga Naciones, solo quedaba un espacio, que se definiría entre Portugal y España, en el estadio de Braga. Las opciones más claras eran para los 'lusos', que incluso hasta el empate le servía, pero un gol de Álvaro Morata le dio el triunfo a 'la Roja', al minuto 88, desatando la furia de Cristiano Ronaldo .

Con poco tiempo por delante, se hizo imposible que el cuadro portugués lograra el tanto de la igualdad. Razón por la que, tras el pitazo final y al concretarse el 0-1 a favor de los españoles, CR7 no ocultó su molestia y después de haber lanzado una que otra palabra al aire y de hacer una cara de pocos amigos, se quitó la cinta de capitán y la lanzó. Para algunos en un gesto que no cayó nada bien y que dio para varios comentarios.

Publicidad

A través de las redes sociales varios se pronunciaron, haciendo énfasis en que 'el Bicho' no sabe perder. Sin embargo, otros llegaron a decir que no la había botado de mala manera, sino con el fin de regalársela a alguien que estaba en esa zona, ya fuera en la tribuna y de los integrantes de la delegación de la selección de Portugal. Esto no quedó claro, pero lo cierto es que los comentarios inundaron Twitter, haciendo referencia al tema, más siendo el astro portugués el protagonista. Él siempre se lleva todos los focos.

Seguramente con el paso de las horas, ese gesto de Cristiano Ronaldo seguirá tomando vuelo, aparte de las críticas que ya se sienten por el resultado adverso de Portugal jugando en su propio estadio y antes sus aficionados.

😡 ¡La reacción de Cristiano lo dice TODO!



🇵🇹 Portugal no pudo avanzar al Final Four de la #NationsLeague porque perdió en los últimos minutos contra España.



🗨️ OPINA: ¿Quién es el culpable de este fracaso? pic.twitter.com/eJxHgPrvqQ — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) September 27, 2022