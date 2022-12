Cristiano Ronaldo y un recuerdo que le duele mucho: "Mi padre era alcohólico"

El astro de la Juventus y de la Selección de Portugal le concedió una extensa entrevista al programa 'Good Morning Britain' en la que habló de José Dinis Aveiro, su progenitor.

El lunes se publicaron adelantos de una extensa entrevista que Cristiano Ronaldo le concedió a un canal inglés

en la que uno de los momentos cumbre fue cuando se tocó el tema relacionado con la muerte de su padre en septiembre de 2005.

CR7 lloró cuando la producción pasó un aparte de una imagen de José Dinis Aveiro, su padre.

“Lo más triste es ser el número uno y que él no haya visto nada. No me ha visto recibir premios… Mi familia, mi madre, mis hermanos, incluso mi hijo mayor lo han hecho, pero él no vio nada”, se lamentó el portugués.

Sin embargo, nuevamente la prensa internacional recordó que José Dinis tenía problemas de adicción al alcohol, algo que el mismo futbolista reconoció.

"Lo curioso fue que en medio de la emoción, el futbolista utilizó un sólo adjetivo para describirlo: "alcohólico", informó en las últimas horas 'Infobae'.

Aveiro prestó el servicio militar, sobrevivió a una guerra, limpió bares y fue utilero de un equipo de fútbol de una categoría menor en Portugal.

"Aveiro era alcohólico y pasaba poco tiempo en su casa, por eso su hijo tiene un mal recuerdo suyo, incluso a tal punto de haber confesado que nunca tuvo una conversación normal con su padre", agregó el sitio web argentino.

