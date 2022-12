¿Cuál es la función del asesor arbitral? Óscar Julián Ruiz y Rafael Sanabria lo explican

Para el juego de este jueves entre Junior y Cali, por Copa Suramericana, Ruiz será el “técnico” de los jueces chilenos. Consultamos a los dos ex árbitros FIFA para aclarar qué hace esta figura en el fútbol.

A las 7:45 p.m. iniciará en el estadio Metropolitano el encuentro de vuelta por los dieciseisavos de final, llave que está empatada 1-1. Los encargados de impartirle justicia al Cali y al Junior son los ‘australes’ Roberto Tobar (central), Marcelo Barraza (Asistente 1), José Retamal (Asistente 2) y Carlos Ulloa (Cuarto árbitro).

Publicidad

Sin embargo, el nombre de Óscar Julián Ruiz también apareció en el listado como “asesor arbitral”. El nacido en Villavicencio, Meta, explicó cuál será su labor.

Vea también: Héctor Cárdenas citó a 20 jugadores del Cali para buscar la clasificación frente a Junior

“Es una especie de técnico para los árbitros, garantizar que no los molesten, estar previos a la preparación del partido para escucharles y finalmente hacer las recomendaciones mediante un informe que se remitirá en este caso a la Conmebol”, aseveró.

Respecto a esta función, Rafael Sanabria, quien actualmente es periodista y analista arbitral en ‘Blu Radio’, añadió: “debe estar pendientes de que los árbitros lleguen a su destino a tiempo, socializarles la plaza a los que no la conocen, contarles cómo va a ser el partido y sobre los equipos que están en cuestión, acompañarlos desde el momento que lleguen a la ciudad, darles algún consejo sobre el partido y calificarlos”.

Publicidad

Ruiz resaltó que esta figura “en una época fue conocida como veedor de árbitro y en otra inspector de árbitros, ahora es un acompañamiento a la terna arbitral, como un manager para los árbitros”.

“En Cali y Junior estoy yo porque ambos son colombianos, pero por ejemplo Ímer Machado está en Ecuador porque es neutral. Pueden ser de cualquier lado, por ser yo miembro de la comisión puedo asistir a cualquiera, pero normalmente mandan a otros. Yo iré al partido Uruguay vs. Argentina (por Eliminatorias)”, reveló Ruiz.

Publicidad

Lea acá: “No se ha pensado en cambiar ni fecha, ni sede del juego Venezuela-Colombia”

¿Pero qué pasa si Rafael Sanabria quiere ser asesor arbitral?

“En el caso mío no, podría por haber sido árbitro FIFA, aunque por trabajar en un medio de comunicación no me pueden tener en cuenta, pero sí a los ex árbitros que estén vinculados con los colegios arbitrales”, dejó claro el boyacense.

Así como las funciones, el salario también es distinto entre el juez central y el asesor. “Un árbitro en un partido internacional de estos recibe más de dos mil dólares y un asesor gana lo equivalente a un juego del fútbol profesional colombiano, cerca de 600 ó 700 dólares”, puntualizó Sanabria.