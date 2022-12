“Cuando Cristiano Ronaldo ganó su primer Balón de Oro me invitó y me dio las gracias” “Cuando Cristiano Ronaldo ganó su primer Balón de Oro me invitó y me dio las gracias”. Laszlo Boloni fue el entrenador que hizo que debutara el astro portugués, en el Sporting de Lisboa, y contó detalles de cómo lo descubrió y más.