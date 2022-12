“Cuando James llegó a Envigado los papás armaron una “película”, la gente se burlaba de ellos”

Hugo Castaño, el técnico que puso a debutar en el fútbol profesional al jugador del Real Madrid, habló este jueves con ‘Blog Deportivo’, ‘Blu Radio’.

Este jueves se cumplen 14 años del debut como profesional de James Rodríguez con Envigado, en un partido de la liga colombiana frente al Cúcuta Deportivo (1–2), en el estadio Polideportivo Sur.

Hugo Castaño, el entrenador que puso a debutar al actual mediocampista del Real Madrid, habló este jueves con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, sobre aquel encuentro.

“No recuerdo por quién ingresó James, pero jugó media hora y lo hizo bien: jugaba a dos toques y tuvo posibilidad de marcar de tiro libre. Ese Cúcuta era un equipo bravo, dificilísimo. James era tranquilo, o al menos eso te mostraba. ¿Qué le dice uno a un pelado? Vaya y haga lo que sabe hacer. James era lento, pero rápido con la cabeza”, aseguró Castaño.

El entrenador indicó, también, que los papás tuvieron mucho que ver en su formación y estuvieron pendientes de todo, durante el paso del cucuteño por el conjunto naranja.

“Cuando James llega a Envigado los papás armaron toda una “película”, tenía psicólogo por aparte, nutricionista, una vaina bien montada, que incluso la gente alrededor se burlaba de ellos, uno decía ‘esta gente le va a pegar a la lotería o se va a arruinar’”, manifestó.

“James con todo eso se va alejando de sus amigos, ¿la novia? Que espere. No fue fácil para el pelado tener ese ritmo de trabajo. James no descansaba, pero lo aguantó y eso pienso que lo empezó a armar para su tránsito en Argentina”, continuó.

Por último, Hugo Castaño dijo que tuvo que ver con el paso de Rodríguez Rubio a Banfield, de Argentina, pues asesoró a los papás del jugador y les acercó al agente que hizo la gestión.

“Cuando la familia está en crisis económica, los papás me llaman desesperados. Les di mi dirección y les pedí que me trajeran un DVD. A los 20 minutos llegó Juan Carlos Restrepo y me pidió que le presentara a unos empresarios. Llamamos a Silvio Sandri y después de insistirle tanto, el empresario se vino a Colombia, nos sentamos Pilar Rubio, Juan Carlos Restrepo, el empresario y yo. Hasta de consejero matrimonial serví para que ese negocio no se dañara. Se lo llevó a regañadientes, el pelado lloró, sufrió, pero ese fue el camino que lo llevó a triunfar”, concluyó.