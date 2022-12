No, gracias.

"Cuando Liverpool me llamó, fue como cuando conocí a mi esposa: 'Ok, me casaré con ella'” En una entrevista para ‘Sky Sports’, el entrenador Jürgen Klopp reveló cómo fue su salida del Mainz, su llegada al Borussia Dortmund en el 2008 y luego su paso a los ‘reds’ de Inglaterra.