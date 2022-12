Cuando más lo necesitaban: 'Kun' Agüero se lesionó y se perderá la Champions y el clásico con el United

El delantero argentino, según anunció el técnico del cuadro ingles, 'Pep' Guardiola, será baja varias semanas. Además, el técnico español no aclaró que dolencia es y aseguró que si llega al Derby de Manchester será un milagro.

El argentino Sergio Agüero estará de baja "varias semanas", anunció el técnico del Manchester City Pep Guardiola, sin aclarar la naturaleza exacta de su problema físico, este lunes en la víspera del duelo de Champions ante el Shakhtar Donetsk.

"Echaremos a Sergio en falta. Hemos tenido problemas con las lesiones pero le esperaremos. Mientras tenemos a Gabriel Jesus y Raheem Sterling, que pueden jugar ahí", señaló el entrenador español.

"No sé el tiempo exacto de baja, pero se va a perder el derbi a menos de que ocurra algún milagro", añadió Guardiola sobre el duelo contra el Manchester United del 7 de diciembre.

Agüero se lesionó el sábado en el triunfo 2-1 ante el Chelsea, aparentemente sufre molestias musculares en la pierna izquierda.

Gabriel Jesus habló de la baja de su compañero. "No estoy contento porque está lesionado, no me gusta cuando los amigos lo están. Pero cada día trabajo duro y estoy preparado", dijo sobre su eventual titularidad como delantero centro.

El campeón inglés solo necesita un empate en su estadio contra el Shakhtar Donetsk para cumplir el 'mínimo' de jugar los octavos de Champions.

"La posición que tenemos es buena, pero todavía no estamos clasificados, mañana tenemos una oportunidad", dijo Guardiola.

Los Citizens además se asegurarían el primer puesto del grupo C si ganan en su estadio.