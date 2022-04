"Cuando vengan los extraterrestres, verán nuestra historia y estará el nombre de Freddy Rincón"

"Cuando vengan los extraterrestres, encontrarán la historia del fútbol colombiano y seguramente estará el nombre de Freddy Rincón ", expresó Francisco Maturana, en rueda de prensa brindada este viernes, para hablar con respecto al fallecimiento en Cali de uno de sus pupilos más brillantes en la Selección Colombia de los años 90.

La tristeza no la pudo ocultar el exentrenador del seleccionado colombiano en la atención a medios, pero reveló detalles inéditos de lo ocurrido en estos días.

"Hay algo que, en estos días, en medio de mi dolor, me llamó la atención y es que mis hijos me mandaron sus condolencias. Ellos entienden que estos muchachos, para mí, son como unos hijos; he aprendido a respetar las diferencias, ¿Cómo se hace eso? Conociéndolos, ellos también me conocieron a mí. Había un vis a vis, lo mejor de mi para cada uno de ellos y viceversa. Todos los días me siento muy orgulloso de los muchachos con los que trabajé", añadió.

Además, quiso añadir que: "Mucha gente va a conocer a Freddy celebrando ese gol, que es el más importante de nuestra historia, pero para llegar ahí, tuvo que trabajar mucho. En el fútbol, fue creciendo y encontró un escenario que lo hizo crecer más. A mí me cuestionaron cuando llevaba al 'Pibe', me botaban la cabeza, porque él era suplente en su equipo, pero venía y era campeón. Lo mismo pasó con Freddy, nos daba un plus".

