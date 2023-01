Dani Alves habría jugado un 'picadito' en la cárcel, según informa la prensa española

El jugador Dani Alves , vive sus primeros días como recluso de la penitenciaria Sant Esteve Sesrovires de la ciudad de Barcelona, tras haber sido denunciado penalmente por una joven de 23 años quien acusó al defensor brasileño de haberla agredido sexualmente la noche del 30 de diciembre del año pasado, en una discoteca ubicada en la capital de Cataluña.

La denuncia, que se realizó en los primeros días de enero, hizo que el futbolista que había estado representando a la Selección Brasil en el Mundial de Qatar, se presentará en un juzgado para la indagatoria correspondiente y tras el dictamen de darle prisión preventiva “por una causa abierta por delito de agresión sexual”, Alves fue enviado a prisión.

Luego de haber sido trasladado de centro penitenciario por motivos de seguridad, Dani Alves, que había sido noticia por haber modificado su versión de los hechos en 3 oportunidades, (su abogado Cristóbal Martell dio a conocer que el futbolista lo hizo para intentar ocultarle la infidelidad a su esposa Joana Sanz), parece estar adaptándose poco a poco a un nuevo 'estilo de vida' como un recluso más en el centro penitenciario Brians 2.

Al menos esa es la versión que indica la periodista Mayka Navarro del medio español 'La Vanguardia', que según el diario 'As' está siguiendo de cerca y con fuentes muy cercanas al jugador brasileño, el día a día dentro de la prisión. Entre algunos hechos, el más destacado fue que el jueves pasado, Alves estuvo jugando un partido con sus compañeros de prisión, un 'picadito' como se conoce coloquialmente.

Además, Navarro añadió que dicho encuentro en el patio de Brians 2 tuvo gran expectativa por los demás presos y funcionarios de la cárcel por tener al histórico jugador brasileño: “Se asomaron discretamente funcionarios, profesionales externos, personal de la dirección y la totalidad de los reclusos del módulo vecino, que se pegaron al vidrio para no perder detalle”.

También se conoció que el jugador que se encontraba en el Pumas de México, pero que al conocerse de su acusación lo desvincularon inmediatamente, no quiere recibir visitas familiares puesto que siente mucha vergüenza de que sus seres queridos lo vean en esa situación y que, le ha comentado a algunos de sus compañeros:

“El futbolista se ha quedado fuera, y el Dani que está aquí es uno más. Aceptaré lo que venga. Me fui de casa con apenas 15 años. He superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas. Esta será una más que pasará. No me asusta nada”, sería lo que supuestamente dijo el futbolista en prisión.