Dani Alves:"Intentaré ir al Mundial-2022. ¡Mi objetivo es luchar por ir!"

En una entrevista exclusiva a la AFP el jugador brasileño del PSG, que espera "terminar su carrera como campeón del mundo", único gran título que le falta en su increíble palmarés.

A pesar de sus 35 años y de una importante lesión en la rodilla que le privó del Mundial-2018, el jugador del PSG no se pone "fecha de caducidad" y se ve jugando al más "alto nivel" al menos hasta el Mundial-2022 en Catar.

Publicidad

Vea también: El respaldo de una leyenda: “James Rodríguez es un gran futbolista”, aseguró Franz Beckenbauer

A finales de la temporada pasada sufriste una grave lesión en una rodilla de la que cuesta recuperarse incluso siendo joven. ¿Cómo has hecho para volver a tu mejor nivel?

"En la vida siempre traté de buscar soluciones. Si te metes en la cabeza que es un problema, psicológicamente no estás bien y todo es más lento. Es como una herida, si pones los puntos bien, la cicatrización y lo cuidas, todo vuelve a su sitio. Yo nunca dudé, confío en mi dedicación para que las cosas vuelvan a ser normales. No hay que decir 'voy a ver cómo vuelvo', no, hay que hacerlo para volver a como era antes. Ahora tengo algo más fuerte que antes (sonríe)".

Como Marquinhos, has comenzado a jugar exitosamente como centrocampista. ¿Es una consecuencia de la lesión?

Publicidad

"No. (Tuchel) utiliza un poco más mi inteligencia para leer los partidos que mi físico, porque como centrocampista corro más y hago más esfuerzo que como lateral. No es una cuestión física, puedo jugar de lateral, pero ahí no puedo utilizar tanto mi lectura de juego. En el medio puedo corregir un movimiento mal hecho por un compañero, pensar más rápido. En el 'staff' son inteligentes y saben que cuanto más esté metido en el juego más puedo aumentar el nivel del equipo, tengo esa conciencia. Puedo instigar a mis compañeros a que hagan una presión, a que corran, a que peleen..."

Acabas contrato al final de la temporada ¿Te gustaría seguir con el PSG?

Publicidad

(Ríe) "¡No depende de mí! Si fuera por mí por supuesto. Vuelvo a insistir, la gente rotula a las personas por la edad. Pasas de los 30 y la gente te mira raro... Con 35 ya ni te digo, todas las preguntas son '¿cuándo vas a parar?' ¡Calma! Yo decido cuándo voy a parar... Es un reflejo de lo que haces en tu vida; si eres disciplinado, trabajador, aguantarás tanto como quieras. Es la vieja historia, ¿quieres un coche comercial o un 'high level'? Yo soy así, cuanto más viejo más caro... ¡¡Ese soy yo!!

¿Hasta qué edad te ves jugando?

"Yo no pongo fecha de caducidad. Mi cuerpo es mi respuesta, cuando no pueda competir, cuando mi cabeza no de más, será el momento de parar. Pero no sé lo que va a suceder, dentro de tres o cuatro años... No sé lo que va a pasar mañana. Te puedes poner un objetivo pero es difícil, no sé lo que pasará dentro de tres o cuatro meses. Lo que sé es que como objetivo voy a intentar ir a la Copa del Mundo de 2022. Mi objetivo provisional es pelear para ir. No tengo la llave, pero lo voy a intentar".

Lea también: ¡Desconsolado y llorando! Así se retiró Vinícius Junior del partido de Real Madrid contra Ajax

Publicidad

Justo acabas de volver a la lista del seleccionador Tite. ¿Un signo de que estás en el buen camino?

"Eso es, pero sé que tengo que dar resultados en la selección. No me siento y digo, 'soy el que más ha ganado de la historia'. No, pienso hacerlo bien en los dos, tres, cuatro, cinco o seis años que vienen. Mi historia va a decir lo que fui, lo que soy o lo que podría ser. Por lo tanto no me pongo fechas, solo objetivos".

Publicidad

Con 38 títulos ganados en tu carrera posees un palmarés de los más impresionantes de la historia. Pero te falta la Copa del Mundo. ¿Terminar tu carrera con una victoria en el Mundial es un sueño?

"Exactamente. Es por eso que ese desafío me saca un poco el fresquito ese que te da... Es como decir, he encontrado a la chica de mi vida... ¿Qué le digo?... Voy a intentarlo al máximo, a Rusia no pude ir, quizás porque la vida dijo no es ese, es el otro. Yo imagino todo a lo grande, imagínate acabar tu carrera convirtiéndote en campeón del mundo... (Sonríe) ¿Hay algo mejor? ¡Ni (Zinédine) Zidane pudo hacerlo!"