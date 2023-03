Dani Alves no ha dejado el fútbol en sus días en prisión: desde España informan que anotó dos goles

En el último tiempo, la vida de Dani Alves pasó de ser la de un futbolista exitoso a punto de culminar su carrera, a la de un hombre acusado por presunta violación a una joven. Ante un posible delito que no es menor, el jugador que en ese momento militaba en Pumas UNAM fue privado de la libertad, mientras es juzgado por la justicia española.

El 2023 ha sido un año para el olvido para Dani Alves, quien actualmente se encuentra recluido en una prisión de Barcelona, ya que está afrontando un proceso penal luego de que una joven lo acusara de violación, en hechos que habrían ocurrido en diciembre del 2022 en el baño de una discoteca de la ciudad principal de Cataluña.

Una vez hecho el denuncio, el lateral fue enviado a la cárcel de Brians 2 como medida preventiva por una posible fuga antes los acontecimiento suscitados. A partir de allí, todo en su vida se vino abajo, pues desde España aseguraron que el exjugador del Barcelona vive una crisis económica por evasión de impuestos y decenas de empresas a su nombre quebradas a nivel monetario.

Por si fuera poco, su relación con Joana Sanz terminó, pues ella no se tomó para nada bien el caso que afronta Alves y decidió ponerle fin a su matrimonio. De hecho, en su más reciente post en la red social Instagram, la modelo expresó que "lo amo y lo amaré siempre, quien diga que el amor se olvida se está autoengañando o no amó de verdad. Pero me amo, me respeto y me valoro mucho más yo a mí misma. Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro una etapa de mi vida que comenzó el 18/05/15".

Publicidad

Como es de esperarse, todas esta cadena de acciones han provocado que Alves se sienta más solo que nunca en prisión, pero según informó el medio 'Servimedia', de España, el brasileño sigue haciendo lo que más le gusta para sobre llevar su vida como recluso. "Alves está promoviendo partidos de futbol y este mismo viernes marco dos goles en uno de ellos, confirman fuentes internas de los servicios penitenciarios", reveló el citado portal.

Y es que el revuelo de su presencia en la cárcel ha sido de tal magnitud, que la demanda de ropa deportiva de los reos ha sido cada vez más alta, pues han despertado interés por jugar con Alves dentro del centro penitenciario.