Daniel Osvaldo: "En la selección italiana fumaba, hasta el DT me pedía fuego"

El exjugador argentino habló para un medio español y se refirió a su salida de Boca Juniors y las polémicas que hubo en su entorno con el actual técnico del equipo ‘xeneize’.

Daniel Osvaldo, quien se retiró del fútbol para ser cantante, contó sus anécdotas con el cigarrillo y su corto paso por Boca Juniors, donde señala a Guillermo Barros Schelotto, como el culpable de su salida.

El exfutbolista de equipos como Juventus, Roma, Southampton, Inter, Porto, entre otros, habló para el diario ‘Marca’ y se refirió sobre lo que fue su relación, con el actual técnico del equipo ‘xeneize’.

"Llegó Guillermo Barros Schelotto a entrenar a Boca, que en Europa ni estuvo, salvo de vacaciones, me echó por fumar en el vestuario", explicó Osvaldo sobre su salida de Boca Juniors y mencionó que no es un buen técnico.

Además, destacó que eso no le pasaba en otros equipos y dijo que "en la selección italiana fumaba, hasta el seleccionador podía acercarse a pedirme fuego".

"Si te molesta, vení y planteámelo cara a cara. Si quieres echar a un jugador, con la trayectoria que tenía yo cuando llegué a Boca, nos sentamos a tomar un café y que me diga 'busquemos la mejor forma para que salgas', no hacés público que me fumé un cigarrillo. No tuvo respeto y fue un cagón", concluyó el exjugador, quien no se guardó nada en contra de Barros Schelotto.

