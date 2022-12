Daniela Cortés, de frente contra Villa: "No valen las opiniones que quieren esconder la verdad"

Este viernes, la colombiana escribió un nuevo mensaje en su cuenta de Instagram, en donde deja en evidencia que no va a ceder en medio del proceso judicial iniciado en Argentina.

Este viernes se escribió un nuevo episodio en la historia de maltrato y violencia de género que tiene como protagonistas a Daniela Cortés y al delantero colombiano Sebastián Villa, jugador de Boca Juniors, de Argentina, y que estalló desde el lunes pasado.

Y según publicó en su Instagram, Cortés no parece querer dar marcha atrás y escribió un extenso mensaje.

La encrucijada de Boca Juniors para buscar la mejor decisión en el caso Sebastián Villa

"Quiero responder a las personas que, sin conocimiento de la situación, han opinado sobre mi denuncia. Las fotos publicadas por mí el 27 de abril no son evidencia de un único episodio de maltrato por parte de Mi Ex pareja ; son una recopilación de varias heridas que él me causó durante el tiempo que convivimos. Como dije al momento de la publicación, denuncio haber sido maltratada física y psicológicamente a lo largo de dos años", indicó la colombiana.

"Con este material probatorio (el concepto médico sumado a la evidencia que da cuenta de antiguos maltratos), seguiremos el proceso judicial. En este momento no valen las opiniones solidarias de amigos, familiares y conocidos que quieren esconder la verdad", agregó Daniela.

Desde el lado de Villa no se han vuelto a conocer declaraciones públicas, ni tampoco una nueva posición de Boca.

