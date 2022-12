Daniela Cortés: “Sebastián Villa me empujaba, me agarraba el pelo y me pegaba puños”

La expareja del jugador de Boca Juniors entregó nuevos detalles sobre el caso por violencia de género que se adelanta en Argentina contra el colombiano.

Daniela Cortés le relató este lunes a la televisión argentina las agresiones de las que fue víctima por parte del jugador de Boca Juniors, de Argentina.

“Empezaron los insultos y me decía “perra”, usted no puede salir”, aseguró Cortés, durante una entrevista con el reconocido periodista Alejandro Fantino.

“(Sebastián) era una persona tranquila, alegre, no se mostraba como es. Él es una persona como amiga y otra como pareja, es un maltratador, sabía que estaba embarazada y me golpeaba el estómago”, agregó.

Daniela recordó la primera vez, que según ella, Villa la agredió, en el apartamento donde vivían en el prestigioso barrio bonaerense de Puerto Madero.

“No estaba de acuerdo con algo que le había dicho y siempre le decía que me iba a dormir a otra habitación. Ahí tuvimos una discusión y me empezó a agredir, a empujar. Me agarraba del pelo, me pegaba puños. En mi cuerpo tengo cicatrices”, finalizó.

Boca Juniors, en tanto, ha dicho que esperará hasta que la justicia se pronuncie para tomar una decisión sobre el futuro del extremo antioqueño.

