Daniela Cortés y una declaración sorprendente: "Perdí un bebé, después de una golpiza"

La colombiana volvió a hablar nuevamente de los repetitivos problemas de pareja que tenía con Sebastián Villa, jugador de Boca Juniors. Este domingo, hizo duras declaraciones.

"Tuvimos una discusión, comenzó a golpearme y me maltrató. Unos días antes me había hecho varias pruebas de orina casera y todas me habían dado positivas. Después de los golpes comenzó un sangrado intenso que me dio mucho temor y no quise ir a un hospital por miedo a la noticia", dijo este domingo Daniela Cortés, pareja sentimental de Sebastián Villa, quien ya hace unos días destapó un escándalo, que conmocionó en Argentina y que ha tenido gran resonancia en nuestro país.

"Los médicos me realizaron una ecografía y me dijeron que ya no había feto, que había perdido el embarazo por los golpes que me había dado", agregó la colombiana, en entrevista concedida a 'Crónica TV'.

En las últimas horas, Villa aseguró que nunca había tenido inconvenientes por violencia en contra de su novia y que estaba rezando para que el problema en el que estaba se solucionara pronto.

"Cuando corté la llamada con mi mamá me empezó a pegar. Me tomó del pelo, me pegaba puñetazos, patadas... Entonces salí corriendo para la cocina para estar a salvo. Fue horrible", agregó Cortés, quien día a día pone más condimento al escándalo en el que se encuentra el jugador de Boca Juniors.

