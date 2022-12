Darío Benedetto sobre su gesto en la final de la Libertadores: “No me arrepiento de nada”

El delantero de Boca Juniors se refirió a la celebración contra Gonzalo Montiel y mencionó que “son cosas que se quedan en la cancha”.

Darío Benedetto, jugador de Boca Juniors, y quien anotó el gol del equipo ‘xeneize’ en la derrota 3-1 frente a River Plate en la final de vuelta de la Copa Libertadores, fue viral en aquel partido por su polémica celebración.

En aquela ocasión el delantero argentino se chocó con Gonzalo Montiel, cuando marcó en el estadio Santiago Bernabéu, y su reacción fue sacarle la lengua al lateral del elenco ‘millonario’.

Muchos tomaron el gesto con arrogancia y algunos con gracias y Benedetto le dijo a ‘Fox Sports Argentina’ que "no me arrepiento de nada, ni siquiera sé por qué lo hice. No sabía cómo festejarlo de la emoción y la ira”.

Además, el ‘Pipa’ señaló que son cosas que no trascienden más allá del partido y que “como dijo Montiel son cosas que quedan en la cancha. No fue con intenciones de burlarse", concluyó.

