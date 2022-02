Darío Rodríguez fue víctima de un robo: Le desocuparon su cuenta bancaria desde una aplicación

El futbolista Darío Rodriguez, fue víctima del robo de un celular en el norte de Bogotá el pasado diciembre. El móvil se encontraba desbloqueado y los asaltantes aprovecharon y saquearon 60 millones de pesos, por medio de avances con su tarjeta de crédito.

En un tiempo récord de 12 minutos, el exjugador de Santa Fe, Pasto, Bucaramanga y Deportes Quindío llama para bloquear el celular y ve en su computadora, como hurtaron en la referida cuenta.

Publicidad

A día de hoy, la entidad bancaria no ha respondido por el dinero, lo cual tiene muy preocupado al delantero.

Publicidad



“En 12 minutos me hacen varios avances, en siete años que llevo con el banco, nunca he hecho un avance. Yo pongo la queja y ellos me dicen que no se van a hacer cargo”, afirmó el futbolista.

Luego de esto, Rodríguez puso una queja ante la Superintendencia Financiera de Colombia, que tampoco responde por el caso del jugador y el banco por segunda vez afirma que no es responsabilidad de la entidad.

Publicidad

El Presidente del Instituto Iberoamericano De Derecho Digital, Juan David Cardona, opinó acerca de esta situación :”La responsabilidad recae sobre la entidad financiera, quien evidentemente no tenía unas políticas claras de ciberseguridad”.

Todavía no se sabe sobre quién le va a responder a Darío Rodríguez por su dinero.