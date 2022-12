David Beckham ya tiene equipo en Miami para participar en la MLS

El excapitán de la selección inglesa anunció este lunes el nacimiento de un club de fútbol de la Major League Soccer, luego de cuatro años de obstáculos burocráticos y de la oposición de los vecinos al proyectado estadio.

David Beckham dijo ante el hecho que "traer un club de la MLS a Miami ha sido un viaje increíble", desatando las risas de las cerca de 2.000 personas del público en un teatro en el centro de la ciudad de Miami.

Se refería a los cuatro años de obstáculos burocráticos que enfrentó el mediático excentrocampista del Manchester United y Real Madrid, entre otros, desde que anunció su decisión de crear este equipo en 2014, y de la fiera oposición de los vecinos al proyecto de estadio cerca del Downtown.

"Quiero agradecerles por creerme, creer en nosotros, y les agradezco su apoyo".

Beckham dio el anuncio acompañado por sus socios, entre ellos el CEO de Sprint Marcelo Claure, alcaldes locales y el comisionado de la MLS, Dan Garber.

"Vine a esta ciudad por la misma razón que millones de personas lo hacen", prosiguió Beckham, enumerando la diversidad y el buen clima de Miami.

"Fue muy difícil por momentos. Había momentos en que Marcelo (Claure) me decía que esto no iba a pasar. Pero yo no me rindo".

En efecto, el viaje fue complicado. Beckham anunció en febrero de 2014 su intención de comprar una franquicia de la MLS para Miami, que gracias a los términos de su contrato con Los Angeles Galaxy podía adquirir a un precio reducido (25 millones).