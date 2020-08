De Carlos González Puche a Tulio Gómez: “Si él tiene pruebas, que denuncie”

Luego de que Tulio Gómez no se retractara de sus declaraciones en contra de la ACOLFUTPRO; Carlos González Puche habló este viernes en el programa ‘Blog ‘Deportivo’, de ‘Blu Radio’, y dio su opinión sobre la situación de la tutela y una orden de un juez proferida en contra de Tulio Gómez, representante legal del América de Cali.

Tulio Gómez y el caso con Acolfutpro: “En mi concepto esto es una extorsión”

“Estamos esperando que él se retracte, tiene que hacerlo, la Juez se lo ordenó, ya se le hizo el primer requerimiento y dijo que no había sido notificado, pero la misma Juez de primera instancia le está diciendo que tiene que retractarse conforme a la decisión de la segunda instancia. Él habla de una apelación, pero no existe apelación y tiene que retractarse. Si él tiene pruebas de lo que dice, que lo demuestre; nosotros respondemos a los asociados, como lo dice el texto, si nos sigue tratando de extorsionadores seguiremos denunciándolo ante las autoridades, porque no somos delincuentes”, dijo González Puche.

Sobre el trabajo de la Asociación de futbolistas en Colombia y la defensa a los derechos de los jugadores profesionales, González Puche dejó claro que lo que hacen no es ningún delito y que por el contrario, es una labor que le enorgullece y seguirá haciendo cuando sea necesario.

“A mí me llena de orgullo porque eso demuestra que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Infortunadamente en este país no existen mecanismos de control en la DIMAYOR, ellos hablan de un autocontrol, de autoregulación que nunca se ha dado, en 75 años del fútbol profesional nunca un club ha sido sancionado por incumplir sus obligaciones. En otros países, las federaciones les impiden a los clubes que no están cumpliendo sus obligaciones el poder jugar. Lo de Cúcuta es vergonzoso, nosotros denunciamos esos incumplimientos, que eso le llama el señor Tulio extorsionar. Si denunciar ante las autoridades los incumplimientos no les gusta a los directivos, nosotros seguiremos haciéndolo”, añadió.

Tulio Gómez cree que lo que se realiza es un maltrato a los equipos y a los directivos. Por esa razón, no se ha retractado de lo que dijo en semanas anteriores.

“Él considera que eso es un maltrato, el tema es que nosotros nos llevamos la mala imagen por ser los que exigimos el cumplimiento de las leyes porque ellos son incapaces de hacerlo. El señor Vélez (Jorge) se la pasó hablando de Fair Play financiero, eso parte de la base del cumplimiento de las obligaciones, pero si ellos mismo no están cumpliendo con sus obligaciones no se podrá dar eso. Nosotros defendemos los derechos de los futbolistas y nuestro camino es las denuncias ante las autoridades”, concluyó González Puche.

En respuesta a todo esto, Tulio Gómez también tuvo su momento para defenderse de las acusaciones en su contra y esto fue lo que dijo el representante legal del América de Cali.

