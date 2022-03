De jugar junto a Luis Díaz, a ser compañero de Juan Cuadrado: atentos al futuro de Mohamed Salah

Hablar de Mohamed Salah es hacer referencia a uno de los mejores futbolistas de los últimos años. Luego de su paso por El-Mokawloon El-Arab (Egipto), Basel (Suiza), Chelsea (Inglaterra), Fiorentina (Italia) y AS Roma (Italia), llegó a las filas del Liverpool para exponer toda su magia.

En los 'reds', se convirtió en un referente del frente de ataque, siendo importante en la consecución de diferentes títulos y ganándose el cariño de los hinchas, que lo reconocen como una pieza clave, gracias a su excelente rendimiento, asistencias y goles, con importantes registros.

Sin embargo, su continuidad, hasta el momento, está en el aire, ya que no ha renovado contrato. Razón por la que, desde ya, los pretendientes no le han hecho falta. Así lo dio a conocer este miércoles, el portal 'Liverpool Echo', citando lo dicho por 'The Mirror', medios ingleses.

"Parece que el gigante italiano, Juventus, quiere convertir al delantero, Mohamed Salah, en su próximo jugador estrella. La 'vecchia signora' está preparando una oferta gigante con el fin de convencer al rey egipcio, en caso de que no llegue a un acuerdo con Liverpool", informaron.

Todo esto también está ligado a la salida de Paulo Dybala, quien, según expresaron medios italianos, no continuará en las filas de la 'Juve' y quedará libre en junio. Por ahora, todo son rumores, no hay nada concreto y se deberá aguardar por el desenlace de la historia de ambos jugadores.

¿Cuándo es el próximo partido de Liverpool en la Premier League?

Por el receso de las principales ligas del planeta ante los juegos de la Eliminatoria al Mundial Catar 2022, Liverpool solamente volverá a la acción en Inglaterra el 2 de abril frente a Watford. Será a las 6:30 de la mañana.

