De la esposa de Buffon para la hermana de Cristiano: “Los familiares no son comentaristas”

Luego de que Elma Aveiro defendiera al astro portugués, a través de sus redes sociales, y apuntara contra el técnico de la Juventus, la pareja del experimentado arquero se refirió al tema y no se guardó nada.

Mucho se ha dicho luego de la derrota de la Juventus en la final de la Copa de Italia, a manos del Nápoles. Ahora, el tema pasó por unas declaraciones de la hermana de Cristiano Ronaldo.

Y es que, tras esas palabras en las redes sociales de Elma Aveiro, se refirió la esposa de Gianluigi Buffon, quien criticó su actitud.

“Pertenezco a la vieja escuela. Los familiares, hermanos y esposas no usan las redes sociales, porque a menudo a los esposos y hermanos no les gusta. Si fuera un jugador de fútbol, ​​me gustaría expresar mis pensamientos, pero no creo que estaría de acuerdo si Gigi o mi madre escribieran en mi lugar”, dijo de entrada Ilaria D'Amico.

Por último, la esposa del experimentado arquero italiano, concluyó diciendo que “creo que los miembros de la familia no deberían convertirse en comentaristas”.

Este fue el mensaje de la hermana de Cristiano Ronaldo: