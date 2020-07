De manera anónima, estrella de la Premier admite ser gay: “Vivo una pesadilla”

Un jugador estrella de la Premier League ha revelado que vive una "pesadilla absoluta" por el hecho de mantener en secreto su sexualidad. Confesó que tiene miedo de decir la verdad, especialmente por la convivencia que sostiene con su entrenador y sus compañeros.

Actualmente no hay jugadores abiertamente homosexuales en el fútbol inglés y el único que declaró su sexualidad en el país británico durante su carrera fue Justin Fashanu. El exdelantero de Norwich y del Nottingham, se retiró en 1990 y murió ocho años después.

Así les ha ido a Duván Zapata y a Luis Fernando Muriel enfrentando a Juventus

Tras esto, su sobrina Amal, conformó la Fundación Justin Fashanu, que ha publicado una carta del jugador anónimo de alto nivel en la que habla sobre las dificultades de su situación.

Publicidad

"Hay algo que me distingue de la mayoría de los otros jugadores de la Premier League: Soy gay. Incluso escribir eso en esta carta es un gran paso para mí. Pero solo los miembros de mi familia y un grupo selecto de amigos son conscientes de mi sexualidad. No me siento preparado para compartirlo con mi equipo o mi entrenador”, señaló en la misiva.

"Paso la mayor parte de mi vida con estos muchachos y cuando salimos al campo somos un equipo. Pero, aun así, algo dentro de mí hace que sea imposible ser abierto con ellos acerca de cómo me siento. Espero sinceramente que algún día pronto pueda", prosiguió.

Cabe recordar que Troy Deeney, delantero del Watford, dijo recientemente que probablemente haya un jugador gay o bisexual en cada equipo de la Premier League.

El jugador no identificado dice que sabe que era gay desde los 19 años y agregó: "¿Cómo se siente tener que vivir así? Día a día, puede ser una pesadilla absoluta. Y está afectando mi salud mental más y más”.

"Me siento atrapado y mi temor es que revelar la verdad sobre lo que soy solo empeorará las cosas. Entonces, aunque mi corazón a menudo me dice que necesito hacerlo, mi cabeza siempre dice lo mismo: '¿Por qué arriesgarlo todo?'”, sostuvo.

Además, añadió que "estoy en una edad en la que me encantaría tener una relación. Pero debido al trabajo que hago, el nivel de confianza en tener una pareja a largo plazo tiene que ser extremadamente alto. Por lo tanto, en este momento, evito las relaciones".

Publicidad

El futbolista reafirmó que está destacando su difícil situación para determinar cuán problemático sería para alguien revelar su sexualidad en el entorno actual.

"La verdad es que no creo que el fútbol esté listo para admitir a un jugador gay. El juego necesitaría hacer cambios radicales para que yo pueda dar ese paso. Lo que deben hacer quienes ejecutan el juego es educar a los fanáticos, jugadores, gerentes, agentes, dueños de clubes, básicamente a todos los involucrados en el juego", finalizó.

¡Prográmese! Así jugarán los futbolistas colombianos este fin de semana