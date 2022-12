¡De no creer! Compañero de Jeison Murillo, en el Celta, se escapó a Rusia para festejar un cumpleaños

El ruso Fedor Smolov abandonó su sitio de aislamiento para celebrar los 18 años de su novia, en una operación que incluyó un vuelo privado y viaje en carretera.

A pesar de que en Europa la pandemia del COVID-19 ha golpeado fuertemente, en los últimos días se han conocido varios actos reprochables de varios futbolistas, que utilizan su nombre y ‘status’ para burlar las medidas sanitarias.

Tal cuál es el caso del ruso Fedor Smolov, delantero del Celta de Vigo y compañero del colombiano Jeison Murillo, quien abandonó su lugar de aislamiento, en España, para viajar a su país y estar al lado de su pareja en la celebración de su cumpleaños número 18.

El jugador, de 30 años, salió del territorio español en un avión privado hasta un lugar cerca a la frontera con Rusia, desde donde tomó un automóvil para cruzar migración y llegar hasta su lugar de destino.

La revelación la hizo el periódico italiano ‘La Gazzetta dello Sport’, que reveló detalles del accionar que realizó el delantero. Incluso comentaron que la excusa que presentó el futbolista al Celta fue que tenía que viajar por ‘motivos personales’.

Después de conocida esta polémica, se conoció un comunicado del jugador donde expresó "debido a la situación que se presenta y al cierre de fronteras me he visto obligado a regresar a Rusia para estar más cerca de mi familia. Estoy muy agradecido al Celta por su apoyo y me gustaría dejar claro que en todo momento informé al club de mis pasos".

Finalmente se está pendiente de cuáles serían las sanciones disciplinarias por parte de su club, pues los jugadores tenían prohibido salir de sus residencias hasta nueva orden y porque puso en peligro a muchas personas con el viaje, buscando un contagio por el coronavirus.