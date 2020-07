De Rossi: "¿Cómo le dicen 'pechofrío' a Lionel Messi que tiene dos huevos así de grandes?"

El italiano Daniele de Rossi dejó una buena imagen personal en Argentina, aunque no entregó el mejor de los rendimientos en el tiempo que estuvo defendiendo los colores de Boca Juniors entre 2019 y 2020.

Y precisamente, De Rossi concedió una extensa entrevista con 'La Nación' y uno de los temas que abordó fue el relacionado con Lionel Messi y algunas de las críticas que le han hecho en territorio argentino, al no haber podido ganar títulos con la camiseta albiceleste.

"Compartir la cancha con Messi es una motivación. A veces me daba cuenta que mis compañeros, antes del partido, lo miraban con ojos distintos, como de admiración..., y también a mí me pasó. Yo trataba de no mostrar mis sentimientos ni mi debilidad ante un jugador tan grande. Cuando le sacás la pelota a Messi te da un sabor distinto a si se las sacás a un burro cualquiera", dijo de entrada De Rossi.

El otrora durísimo volante de marca, que construyó su carrera en la Roma, también se mostró contrariado cuando dudan de la capacidad del número '10' del Barcelona. Así De Rossi comentó que "si en Italia contás que en la Argentina le dicen 'pechofrío' a Messi, acá se ríen, no entienden nada. ¡Cómo le vas a decir 'pechofrío' a Messi que tiene dos huevos así de grandes! Hay gente que tiene el coraje de decirle 'pechofrío' a Messi detrás de una computadora, y después ni tiene los huevos de pedirle a su mujer el control de la tele para cambiar de canal".

El italiano también agregó que: "Nadie como Lionel Messi se ha acostumbrado a disfrutar del amor de la gente y también a soportar las críticas, muchas veces injustas. Él perdió dos finales de Copas América por penales, y yo soy campeón del mundo por penales... Mira, él es un pechofrío en la Argentina y yo soy un héroe junto con mis compañeros por haber ganado el Mundial del 2006...".

De esa forma y con una argumentación amplia, De Rossi salió en defensa de Messi, quien en las últimas semanas estuvo como centro de atención en España después de que trascendiera en la prensa que no tenía para nada claro si iba a renovar su contrato o no con Barcelona. Todo esto, en medio de la definición del título del balompié español, en donde Real Madrid es actual líder.