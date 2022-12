De una exitosa carrera en el fútbol a manejar Uber: así es la vida del turco Hakan Sukur

El exatacante del Galatasaray, autor de más de 300 goles en su carrera deportiva, vive exiliado en los Estados Unidos, en donde también vende libros e intenta rehacer su vida.

El turco Hakan Sukur, autor del gol más rápido en la historia de los Mundiales (marcó a los 11 segundos frente a Corea del Sur, en el Mundial de 2002), tuvo que abandonar su país por ser perseguido del régimen de Recep Erdogan.

Sukur, de 48 años, denunció escándalos de corrupción del partido AKP y empezó a recibir presiones por parte del gobierno, que le confiscó todos sus bienes.

“No me queda nada en ningún lado. Erdogan me quitó todo. Mi derecho a la libertad, a expresarme, todo”, le contó el exfutbolista al medio alemán ‘Welt am Sonntag’.

“Me acusaron de traidor y terrorista. Recibí amenazas, mis hijos fueron acosados en la calle y arrojaron piedras a la casa de mi esposa”, agregó. Incluso su padre terminó preso, pero fue dejado en libertad tras padecer de cáncer.

Así, Sukur se encuentra exiliado en Estados Unidos donde trata de rehacer su vida junto a su familia y para sobrevivir maneja Uber y vende libros. Antes de dedicarse a estas labores tuvo una cafetería, que debió cerrar por problemas con el gobierno de Turquía.

