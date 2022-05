Dejó a las canchas: Hernanes, internacional brasileño, anunció su retiro del fútbol

El centrocampista brasileño Ánderson Hernanes de Carvalho Viana Lima 'Hernanes', quien fue figura en el Sao Paulo y jugó durante casi una década en la Liga italiana, anunció este lunes, a los 38 años, su retiro del fútbol profesional.

"Dejo de jugar hoy, oficialmente. Ya estaba hace un tiempo sin jugar, pero quería oficializarlo", declaró en una rueda de prensa en el estadio Morumbí, la "casa" del Sao Paulo, donde fue ídolo.

El ahora exjugador dejó entrever que seguirá vinculado al "mundo del balón" porque están "naciendo otras cosas" que lo "esperan", sin dar detalles si el camino es por el lado de la dirección técnica o como empresario.

Admitió que después de su regreso de Italia, donde jugó entre 2010 y 2017 con el Lazio, Inter de Milán y Juventus de Turín, no tuvo la continuidad ni la motivación suficiente en Brasil, donde militó hasta el año pasado con el Sport Recife.

Tras un paso fugaz por el Hebei de China, Hernanes volvió en 2018 al Sao Paulo y tuvo altibajos en su retorno, pero el hecho de mantenerse en la reserva durante el pasaje como técnico del argentino Hernán Crespo lo llevó a aceptar en 2021 la propuesta del Sport Recife.

¿Qué dijo Hernanes sobre la etapa de Hernán Crespo en San Pablo?

"Cuando llegó Crespo el equipo estaba bien en el campeonato, pero yo no estaba jugando y no estaba contento. Siempre mantengo un comportamiento cordial, pero no estaba feliz por no jugar y mi único conflicto dentro de mí era ese", apuntó.

Hernanes defendió a la selección brasileña en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2008, la Copa Confederaciones de 2013 y el Mundial de Brasil 2014.