Deportes para todos los gustos, solamente en la señal de Star +

Definitivamente los amantes del deporte tienen una gran opción de estar al día con diferentes competencias a nivel mundial con toda la parrilla de programación que tiene en el día a día Star + . Y es que en los días que vienen se vienen competiciones que se plantean apasionantes.

De esa forma, en la pantalla hay eventos imperdibles, entre otros, con pruebas de ciclismo, tenis, rugby, las Grandes Liga de Béisbol, la NBA e igualmente la recta final de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022 en la zona de la Concacaf.

Así las mejores jugadas en las pistas, en los coliseos, en los diamantes y en la cancha estarán a la orden del día en Star + , que cuenta con unos completos equipos periodísticos con el fin de tener la mejor información para sus audiencias.

Pero hay mucho más. También están sus programas y shows con Sporscenter, ESPN F90, Balón Dividido, ESPN 360, ESPN F10, Goles de Europa, ESPN Ciclismo y Simplemente Fútbol, por solamente mencionar algunos de estos exitosos formatos de Star + en los se cuenta con información, debates, análisis y mucho más.

Programación Star +

Miércoles 30 de marzo

07:30 Star+ / Premier Padel – Doha – 16vos de Final

07:45 Star+ / Ciclismo – Dwars Door Vlaanderen

10:30 Star+ / Padel – APT Buenos Aires Masters – 16vos de Final

12:00 Star+ / ESPN3 – Tenis – WTA Miami – Cuartos de Final

14:00 Star+ / ESPN3 – Tenis – ATP Miami – Cuartos de Final #1

18:00 Star+ / ESPN Extra – Tenis – WTA Miami – Cuartos de Final

18:30 Star+ / ESPN2 – NBA – Boston Celtics vs. Miami Heat

19:50 Star+ / ESPN3 – Eliminatorias CONCACAF – México vs. El Salvador

20:00 Star+ / ESPN Extra – Tenis – ATP Miami – Cuartos de Final #2

20:05 Star+ / Eliminatorias CONCACAF – Costa Rica vs. Estados Unidos

20:05 Star+ / Eliminatorias CONCACAF – Jamaica vs. Honduras

21:00 Star+ / ESPN2 – NBA – Golden State Warriors vs. Phoenix Suns

21:05 Star+ / Eliminatorias CONCACAF – Panamá vs. Canadá

Jueves 31 de marzo

07:00 Star+ / Padel – APT Buenos Aires Masters – 8vos de Final

07:30 Star+ / Premier Padel – Doha – 4tos de Final

12:00 Star+ / ESPN2 – Tenis – ATP Miami – Cuartos de Final #3

14:00 Star+ / ESPN2 – Tenis – WTA Miami – Semifinal #1

18:00 Star+ / ESPN2 – Tenis – ATP Miami – Cuartos de Final #4

18:30 Star+ / NBA – Brooklyn Nets vs. Milwaukee Bucks

20:00 Star+ / ESPN2 – Tenis – WTA Miami – Semifinal #2

21:00 Star+ / NBA – Utah Jazz vs. LA Lakers

00:55 Star+ / Rugby – Super Rugby – Crusaders vs. Highlanders

Viernes 1 de abril

03:35 Star+ / Rugby – Super Rugby – Fijan Drua vs. Waratahs

07:00 Star+ / ESPN3 – MotoGP – GP Argentina – Ensayos #1

09:00 Star+ / Premier Padel – Doha – Semifinales

11:00 Star+ / ESPN Extra – MotoGP – GP Argentina – Ensayos #2

12:00 Star+ / ESPN2 – Tenis – ATP Miami – Semifinal #1

12:00 Star+ / MLB – Spring Training – St. Louis Cardinals vs. New York Mets

12:00 Star+ / Padel – APT Buenos Aires Masters – 4tos de Final

13:20 Star+ / Bundesliga – Fecha #28 – Union Berlin vs. Koln

13:40 Star+ / Rugby – Premiership – Sale vs. Saracens

15:00 Star+ / MLB – Spring Training – Chicago White Sox vs. Oakland Athletics

18:00 Star+ / ESPN2 – Tenis – ATP Miami – Semifinal #2

18:00 Star+ / ESPN Extra – NCAA Women’s Basketball – Final Four #1 A Confirmar

19:00 Star+ / NBA – Memphis Grizzlies vs. Phoenix Suns

20:30 Star+ / ESPN Extra – NCAA Women’s Basketball – Final Four #2 A Confirmar

21:00 Star+ / ESPN2 – ESPN Knockout – BXTRS – A Confirmar

00:55 Star+ / Rugby – Super Rugby – Blues vs. Moana Pasifika

Shows Colombia /Todos por Star +

06:00 / 13:00 / 19:00 / 24:00 Star+ / ESPN – Sportscenter – Lunes a Viernes

10:00 / Star+ / ESPN2 – Sportscenter – Lunes a Viernes

11:00 / Star+ / ESPN – ESPN F90 – Lunes y Miércoles

21:00 / Star+ / ESPN – ESPN F90 – Martes a Viernes

14:30 / Star+ / ESPN – Balón Dividido – Lunes, Jueves y Viernes

14:00 / Star+ / ESPN – Balón Dividido – Martes y Miércoles

16:00 / Star+ / ESPN – ESPN F Show – Lunes, Martes, Jueves y Viernes

17:30 / Star+ / ESPN – ESPN 360 – Lunes, Martes, Jueves y Viernes

20:00 Star+ / ESPN – ESPN F10 – Domingo

21:00 Star+ / ESPN – Equipo F – Lunes

18:00 Star+ / ESPN3 – Goles de Europa – Lunes

17:30 Star+ / ESPN3 – Goles de Europa – Viernes

17:30 Star+ / ESPN Extra – ESPN Ciclismo – Miércoles

16:00 Star+ / ESPN3 – Revista del Turf – Jueves

20:00 Star+ / ESPN3 – Simplemente Fútbol – Jueves

20:00 Star+ / ESPN2 – ESPN Knockout “El Show” – Viernes