Descartan que Diego Maradona se encuentre secuestrado, en medio de la pandemia del coronavirus

Muchas versiones y polémicas se han generado en los últimos días en territorio argentino, entre las hijas del 'Pelusa'. Este jueves trascendió una nueva versión.

Diego Maradona siempre será centro de noticia y atención, más en Argentina. Aparte de que circuló en redes sociales un video suyo totalmente descompuesto, bailando y en el que se baja los pantalones; también sus hijas Dalma y Gianina vienen manifestando que no pueden hablar con él, en medio de la pandemia del coronavirus.

Este jueves, la que habló con 'Radio Mitre' fue Jana Maradona, otra de las hijas del entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata. La joven desmintió que Diego se encuentre raptado.

“Yo en un minuto que no me puedo comunicar, enseguida le mando un audio a un secretario o alguien que sepa que está ahí y automáticamente me comunican. Por ahí es el tema de la tecnología, no sé… Pero no está secuestrado mi papá, él está encerrado como todos”, expresó Jana.

"Por otro lado, reprochó el tuit que realizó Dalma Maradona al respecto. “Me parece recontra ridículo poner en redes que no me puedo comunicar incluso con mi mamá. Yo si no me puedo comunicar con la persona, pregunto, me comunico con gente que tenga cercana, pero no lo estoy poniendo en las redes", agregó.

