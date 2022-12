Deschamps aseguró que Evra deberá pagar un fuerte castigo por golpear a un hincha

El técnico de la selección de Francia aseguró este lunes que el exinternacional sabe "mejor que nadie" las consecuencias de su agresión contra uno de los ultras del Olympique de Marsella.

"No le estoy condenando ni juzgando", comenzó Deschaps, que como Evra jugó en el Marsella y con Francia, sobre el indicente en el que se vio implicado el defensa la pasada semana antes de un partido del equipo marsellés en la Europa League.

"Patrice es plenamente consciente de las consecuencias" de la patada que propinó el pasado jueves una patada a un aficionado de su propio equipo durante el calentamiento antes del partido de la Europa League ante el Guimaraes en Portugal. Las imágenes dieron la vuelta al mundo.

El jugador fue apartado por su club y está a la espera de recibir una sanción disciplinaria.

"Es algo que simplemente no puedes hacer y él lo sabe", añadió Deschamps. "Habrá decisiones, tanto por parte de su club como de la UEFA".

El domingo, en el partido en el que el Marsella goleaó al Caen por 5-0, los ultras del Marsella exhibieron una gigantesca pancarta con el texto "This game is over" (Este juego está acabado) parodiando el eslogan que utiliza frecuentemente el veterano jugador de 36 años, "I love this game" (Amo este juego).

Además, otros grupos de hinchas mostraron también su repulsa al jugador pidiendo "amor a la camiseta" y "respeto a los aficionados".

