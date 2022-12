Descontento de James y otros jugadores, tendrían en la cuerda floja a Kovac en Bayern Múnich

En Alemania afirman que el entrenador croata ha estado a lo largo de la temporada en duda, pese a que podría quedarse con la Bundesliga y la Copa de Alemania.

Karl-Heinz Rummenigge le mete presión y Uli Hoeness le defiende. Niko Kovac, entrenador del Bayern Múnich, no genera unanimidad entre sus jefes, tampoco en su vestuario, según ha filtrado la prensa alemana, mientras el equipo se acerca a su séptimo título consecutivo de la Bundesliga.

Incluso tras la demostración de fuerza contra el Dortmund en el 'Klassiker' (5-0 el 6 de abril) , Rummenigge, presidente del directorio del club, evitó los elogios al técnico de 47 años.

"Nadie tiene el trabajo asegurado en el Bayern Múnich", dijo cuando se le preguntó si Kovac continuaría la próxima temporada. "¡El que no es capaz de soportar la presión se ha equivocado de club!", añadió.

Hoeness, que fue a buscar a Kovac al Eintracht Fráncfort al final del curso pasado para sustituir a Jupp Heynckes, devolvió la bola.

"¿Cómo podría trabajar con alguien que me pone en cuestión en cada ocasión? No podemos trabajar razonablemente a largo plazo en una atmósfera de tensión como la que nuestro entrenador ha tenido en las últimas semanas", dijo.

Desde hace años son frecuentes las diferencias entre los dos jefes del gigante bávaro, ambos de mucha personalidad, sin que nunca influya en su su pasión y ambición común, el éxito del club.

Debacle en Europa

En los primeros meses de la temporada el Bayern sufrió un fuerte bache que le hizo situarse a 9 puntos del líder Borussia Dortmund y Kovac estuvo muy cerca del despido.

Al final fue capaz de encauzar la situación y el equipo ahora es líder -con dos puntos de ventaja sobre el Dortmund a falta de tres jornadas-, además de estar clasificado para la final de Copa. A tres semanas del cierre del curso, un nuevo doblete está muy cerca.

Salvo que en Múnich el termómetro que se utiliza es el rendimiento en Europa. La última Liga de Campeones lograda fue en 2013 y este año el equipo cayó en octavos, con una indigesta derrota 3-1 en casa en la vuelta de octavos ante el Liverpool.

Muchos se preguntan si Kovac, cuyo palmarés se reduce a una Copa de Alemania, es de verdad el hombre que puede llevar a un club de estrellas a la cima de la jerarquía europea.

Constantemente preguntado por su futuro y el apoyo de sus jefes, el croata aseguró de nuevo el jueves que su relación con Rummenigge no es problemática: "Es falso decir que nos evitamos, tenemos una relación normal, no hay ningún problema".

¿Y sobre la frase del "trabajo no garantizado" que le dedicó la leyenda del fútbol alemán? "Lo escuché, pero no tengo tiempo de ocuparme de cuestiones secundarias que no me hacen avanzar".

Varios jugadores descontentos

¿Cuestión secundaria? "Los jugadores recuerdan evidentemente este tipo de declaraciones", señala la revista Kicker, explicando que Rummenigge "debilita la posición del entrenador al decirlo".

Kovac, poco habituado a dirigir un grupo como el del Bayern, tampoco ha cosechado muchos amigos en el vestuario. Su rotación sistemática de los primeros meses irritó a los jefes del mismo.

El colombiano James Rodríguez, cedido por el Real Madrid, señaló abiertamente que no se sentía bien en Múnich y la prensa española ha asegurado varias veces, la última este viernes, que volverá al país al final del curso.

Según 'Kicker', otros jugadores también están descontentos, como Jerome Boateng, titular solamente en 18 ocasiones en 31 partidos de la Bundesliga.

Kovac conoce todo lo que le rodea. El doblete es lo mínimo para intentar conservar su plaza una nueva temporada. En caso de fracaso, su situación casi quedaría vista para sentencia.

