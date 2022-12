Desde Estados Unidos aseguraron que Zlatan Ibahimovic será nuevo jugador del Milan

Don Garber, comisionado de la Major League Soccer, dio la noticia que le da la vuelta al mundo. El sueco viene de actuar con buen suceso en Los Angeles Galaxy, en donde mostró que tiene cuerda para rato.

“Ibrahimovic tiene 38 años y ahora va a firmar por el AC Milan, uno de los mejores clubes del mundo”, le afirmó Don Garber, máximo dirigente de la MLS, a ESPN y revolucionó el mercado futbolero italiano y también en Europa.

Y es que después de haber terminado su participación con Los Angeles Galaxy sin llegar a la final, 'Ibra' dejó en interrogante su futuro y muy a su estilo comentó que “si me quedo, será bueno para la MLS porque todo el mundo la mirará. Si no me quedo, ninguno se acordará qué es la MLS”.

El portal 'Infobae' indicó al respecto que "de esta manera, el futbolista sueco regresaría al Rossonero, donde estuvo tras irse del Barcelona. En sus dos temporadas en el conjunto de milano conquistó dos títulos: la Serie A 2010/11 y la Supercopa de Italia".

Desde las oficinas del Milan, los directivos no se han pronunciado al respecto.