Desgarrador video de la madre de Sergio Agüero, tras anunciar su retiro del fútbol

La noticia del día, en el mundo fútbol, tuvo como protagonista a Sergio Agüero. Este miércoles 15 de diciembre, en el Camp Nou, anunció su retiro, tras sufrir una afección cardíaca el pasado 30 de octubre en un partido, entre Fútbol Club Barcelona y Alavés, por La Liga de España.

Frente a ello, las reacciones no se han hecho esperar. Cientos de mensajes de amigos, excompañeros, clubes, familiares y quienes fueron rivales, en algún momento, se han pronunciado. En esta ocasión, quien habló fue la madre del delantero, Adriana, en un emotivo video.

"Querido hijo, todos conocen hasta dónde llegaste, pero pocos saben que, desde que partiste, no fue posible festejar un cumpleaños hasta los cuatro años. Tus sueños y sacrificios para hacer los sueños realidad. ¿Te acuerdas cuando me dijiste que te podías ir al Atlético de Madrid? Te pregunté que qué querías y me dijiste: 'triunfar'. Te dije: 'andá, pero no vale llorar el día que te vas", inició en su relato.

Pero también le agradeció por todo lo que hizo a lo largo de su carrera deportiva. "Me diste medallas de oro en Olímpicos, títulos en España, con la Selección de Argentina, el Manchester City. Si algo faltaba, llegó la Copa América. Jugaste tres mundiales, fuiste subcampeón, le dedicaste tu vida al fútbol, es hora de que recojas todo lo que sembraste, fuiste un héroe. Sos parte mía y siempre estaremos para ti. Hoy más que nunca, te amamos", sentenció.

