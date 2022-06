‘Dibu’ Martínez no suelta a Yerry Mina: la razón por la que le celebró, al atajarle el penalti

Emiliano Martínez y su cruce con Yerry Mina sigue siendo un tema en Argentina, y por eso en las recientes horas nuevamente le preguntaron al arquero por ese episodio en la Copa América, en el 2021.

En aquella oportunidad, en la tanda de penales de las semifinales de ese certamen internacional, el ‘Dibu’ le atajó el cobro al zaguero central colombiano, y luego decidió festejar de forma obscena.

Pero Martínez dio los motivos por los que decidió celebrarle así a Mina, y contó que todo fue porque no le gustó una actitud que tuvo el oriundo de Guachené.

“Yerry Mina me golpea en Colombia, por Eliminatorias y quedo un poco desvanecido, en mi segundo partido con la selección. Ya en el partido anterior contra Uruguay, en Copa América, le había hecho gol y le había bailado, no me había gustado la manera y cuando le atajé el penal se me vinieron esos recuerdos y pues ya saben el festejo (risas)”, contó el arquero argentino.

De hecho, en el video compartido por ‘SportsCenter’ se ve que uno de los niños asistentes al evento en el que estuvo Emiliano Martínez recordó aquella celebración.

Cabe recordar que en ese encuentro Lionel Messi también se refirió a Mina, diciéndole “baila ahora, baila”, luego de que el ‘Dibu’ atajara el cobro del zaguero central colombiano.

Además, en aquella ocasión Martínez fue la figura de Argentina, deteniéndole también los remates de Dávinson Sánchez y Edwin Cardona.

Sobre ese tema, Yerry Mina no se ha pronunciado al respecto, a pesar de que el arquero de la 'albiceleste' sí lo ha hecho en reiteradas oportunidades.

¿En qué equipos ha jugado Emiliano Martínez?

El arquero argentino ha hecho la mayoría de su carrera en el fútbol de Inglaterra. Comenzó en el Arsenal y luego tuvo pasos por Oxford United, Sheffield Wednesday, Rotherham United, Wolverhampton Wanderers, Reading y actualmente en el Aston Villa. También tuvo un breve paso por el Getafe, de España.

"CONTRA URUGUAY LE HABÍA METIDO UN GOL A MUSLERA Y HABÍA BAILADO. NO ME HABÍA GUSTADO. CUANDO LE ATAJÉ EL PENAL... VINO EL FESTEJO" declaró Dibu Martínez a la hora de recordar su episodio con Yerry Mina. pic.twitter.com/xL82ako6Vb — SportsCenter (@SC_ESPN) June 13, 2022